Отзывы

От Zadarma мы взяли буквально все - поставили бесплатный виджет, купили номер 8-800 и городской московский номер в коде 499. На номер 8-800 поступает примерно 1/5 часть звонков, чаще всего это звонки из регионов. Звонки поступают в колл-центр на свободных операторов. В случае если все заняты, то входящие переадресуются на телефоны других сотрудников, которые могут принимать заказы. Много звонков приходит и через кнопку CallBack, которая отлично интегрирована в сервис и не стоит ни копейки для клиентов Zadarma. Александр Радаев,

интернет-магазин умных вещей Somebox.ru

Сотрудничаем c Zadarma больше года. Нравятся доступные тарифы и, конечно, то, что АТС полностью бесплатная. Плюс техподдержка мгновенно реагирует. Смело рекомендуем сервис нашим партнерам. Вадим Меннанов,

студия веб-дизайна и интернет-маркетинга Fancymedia.ru

Сервис Zadarma используем уже 2 года. Не пропустили за это время ни одного звонка от клиента! Очень удобно, что даже в дороге и при отсутствии возможности записать, можно не переживать за потерю важной информации. Все разговоры записываются и попадают в CRM-систему. Очень эргономичный сервис. Сергей Ивошин,

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