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Новое поколение телефонии для бизнеса

Сервис облачной телефонии Zadarma позволяет быстро телефонизировать ваш бизнес без лишнего оборудования, проводов и географического присутствия
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Передача utm и страницы звонка в API коллтрекинга
В API коллтрекинга добавлена передача utm-меток и адреса страницы
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Виртуальные номера Франции - расширено покрытие и упрощены условия подключения
Новые номера в 15 городах Франции
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Номера 8-800 в РФ - бесплатное подключение до конца зимы
Бесплатное подключение стандартных номеров 8-800 в России
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Облачная АТС

Телефонизируйте офис за 5 минут благодаря бесплатной облачной АТС Zadarma. В вашем распоряжении множество полезных функций — голосовое меню, перевод/перехват/переадресация звонков, запись и статистика разговоров, автоответчик. Настроить все эти функции очень легко благодаря понятному мастеру настройки в личном кабинете.
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> 1 500 000
зарегистрированных пользователей из 160 стран мира
24/7
многоуровневая круглосуточная служба поддержки
До 90%
экономия на телефонизации офиса и дома
Более 13 лет
непрерывного совершенствования сервиса
5 минут
время конфигурации любой услуги
30 000
виртуальных номеров в 150 крупнейших городах мира доступны для быстрого включения

Виртуальные номера

Виртуальный номер поможет телефонизировать ваш офис с нуля за считанные минуты. При этом не нужно прокладывать телефонные линии и приобретать специальное оборудование. Достаточно лишь подключить номер — на выбор телефонные номера в 100 странах мира, включая номера "Toll free", бесплатные для вызова клиентов. Звонки на виртуальный номер можно принимать не только через Интернет, но и переадресовать на любой телефон.
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Простая интеграция с крупнейшими CRM-системами и мессенджерами

Исходящие звонки

Экономьте на телефонных звонках вместе с проектом Zadarma, благодаря нашим оптимальным предложениям: безлимитные тарифы, бесплатные пакеты звонков, посекундная тарификация, передача вашего номера при звонке, фирменные приложения для смартфона или компьютера и, конечно, самое высокое качество разговора.
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Бесплатная CRM Zadarma

Система управления взаимоотношений с клиентами полностью интегрированная с облачной АТС. Звоните и принимайте звонки прямо из браузера, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы менеджеров. Управляйте командой и выстраивайте правильный бизнес вместе с ZCRM.
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Отзывы

От Zadarma мы взяли буквально все - поставили бесплатный виджет, купили номер 8-800 и городской московский номер в коде 499. На номер 8-800 поступает примерно 1/5 часть звонков, чаще всего это звонки из регионов. Звонки поступают в колл-центр на свободных операторов. В случае если все заняты, то входящие переадресуются на телефоны других сотрудников, которые могут принимать заказы. Много звонков приходит и через кнопку CallBack, которая отлично интегрирована в сервис и не стоит ни копейки для клиентов Zadarma.
Александр Радаев
Александр Радаев,
интернет-магазин умных вещей Somebox.ru
Сотрудничаем c Zadarma больше года. Нравятся доступные тарифы и, конечно, то, что АТС полностью бесплатная. Плюс техподдержка мгновенно реагирует. Смело рекомендуем сервис нашим партнерам.
Вадим Меннанов
Вадим Меннанов,
студия веб-дизайна и интернет-маркетинга Fancymedia.ru
Сервис Zadarma используем уже 2 года. Не пропустили за это время ни одного звонка от клиента! Очень удобно, что даже в дороге и при отсутствии возможности записать, можно не переживать за потерю важной информации. Все разговоры записываются и попадают в CRM-систему. Очень эргономичный сервис.
Сергей Ивошин
Сергей Ивошин,
Media Studio ER-PRODUCTION
Была необходимость быстро развернуть многоканальную связь, которая доступна на мобильных телефонах. Сервис Zadarma оказался самым адекватным по стоимости, качеству и спектру предоставляемых услуг. Буквально за несколько часов сделали все необходимое — подключили номер 8-800 и настроили голосовое меню + переадресацию. Все работает, все довольны.
Тимур Рамазанов
Тимур Рамазанов,
Студия "Ключевой кадр"

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