Передача utm и страницы звонка в API коллтрекинга
В API коллтрекинга добавлена передача utm-меток и адреса страницывсе новости
Виртуальные номера Франции - расширено покрытие и упрощены условия подключения
Новые номера в 15 городах Франциивсе новости
Номера 8-800 в РФ - бесплатное подключение до конца зимы
Бесплатное подключение стандартных номеров 8-800 в Россиивсе новости
Облачная АТС
Телефонизируйте офис за 5 минут благодаря бесплатной облачной АТС Zadarma. В вашем распоряжении множество полезных функций — голосовое меню, перевод/перехват/переадресация звонков, запись и статистика разговоров, автоответчик. Настроить все эти функции очень легко благодаря понятному мастеру настройки в личном кабинете.
> 1 500 000
зарегистрированных пользователей из 160 стран мира
24/7
многоуровневая круглосуточная служба поддержки
До 90%
экономия на телефонизации офиса и дома
Более 13 лет
непрерывного совершенствования сервиса
5 минут
время конфигурации любой услуги
30 000
виртуальных номеров в 150 крупнейших городах мира доступны для быстрого включения
Виртуальные номера
Виртуальный номер поможет телефонизировать ваш офис с нуля за считанные минуты. При этом не нужно прокладывать телефонные линии и приобретать специальное оборудование. Достаточно лишь подключить номер — на выбор телефонные номера в 100 странах мира, включая номера "Toll free", бесплатные для вызова клиентов. Звонки на виртуальный номер можно принимать не только через Интернет, но и переадресовать на любой телефон.
Исходящие звонки
Экономьте на телефонных звонках вместе с проектом Zadarma, благодаря нашим оптимальным предложениям: безлимитные тарифы, бесплатные пакеты звонков, посекундная тарификация, передача вашего номера при звонке, фирменные приложения для смартфона или компьютера и, конечно, самое высокое качество разговора.
Бесплатная CRM Zadarma
Система управления взаимоотношений с клиентами полностью интегрированная с облачной АТС. Звоните и принимайте звонки прямо из браузера, создавайте карточки клиентов и задачи, следите за эффективностью работы менеджеров. Управляйте командой и выстраивайте правильный бизнес вместе с ZCRM.