В личном кабинете пройдите на страницу “Услуги” - “Коллтрекинг” и нажмите кнопку “Добавить”.

Добавление нового трекера

Название - любое значение. Его будете видеть только Вы в Вашем личном кабинете.

Имя домена - адрес Вашего сайта в сети Интернет. Вводится в формате site.com, возможно ввести несколько доменов через запятую. Перед именем домена можно добавить знак “*”, чтобы трекер работал на этом домене и всех его поддоменах, или “*.” чтобы трекер работал только на поддоменах.

Если в этом поле оставить значение по-умолчанию (просто “*”), то трекер будет работать на любых сайтах, в коде которых размещен код трекера, без привязки к конкретному домену.

Длительность целевого звонка - все звонки дольше указанного времени будут считаться целевыми

Длительность сессии - среднее время пребывания пользователя на сайте. Время, в течение которого за пользователем будет закрепляться номер при использовании динамического коллтрекинга. Чем выше значение в данном поле, тем точнее будет работать коллтрекинг.

Добавление номеров в трекер

Выделите галочками номера, которые желаете использовать для подмены на своем сайте и нажмите кнопку “Добавить”.

Для добавления номера в коллтрекинг необходимо, чтобы номер был продлен минимум на 3 месяца работы.

Если срок действия выбранных номеров менее 3 месяцев, при нажатии на кнопку “Добавить” Вы увидите список номеров, требующих продления, а также необходимое количество средств для этого.

При нажатии на кнопку “Добавить” в этом окне указанные номера будут автоматически продлены и добавлены в трекер.

Настройка трекера. Шаг 1 Основные

Активность - состояние трекера Включен/Выключен;

Название, Имя домена, Длительность целевого звонка и Длительность сессии - такие же как при создании трекера.

Маска - формат, в котором номера будут отображаться на сайте, например, 8(495)7770195 или +7(495)777-01-95. Вы можете выбрать существующую маску или придумать собственную. Cимволы 'X' в маске будут заменены на цифры номера телефона. Кроме скобочек, тире и пробелов можно использовать спецсимволы: % - код страны, | - отсечение блока, ~ - заключение в тег span. Если выбрать стандартную маску, номер на сайте будет разделен тремя элементами span, каждый с уникальным css классом. Это может пригодиться, если нужно установить разные стили для кода страны, кода города и самого номера.

Идентификатор Google Analytics и ID Яндекс Метрики - используются для передачи ClientID посетителя, совершившего звонок и информации о звонке в сервисы аналитики при использовании динамического коллтрекинга. Идентификатор Google Analytics необходимо указать в формате UA-12345678-1, ID Яндекс Метрики - 12345678. Обратите внимание, источник звонка, определенный коллтрекингом Zadarma, в сервисы аналитики не передается. Google и Яндекс сами определят источник по ClientID посетителя. При использовании статического коллтрекинга будет передаваться ClientID того посетителя, который видел статический номер последним (он может не совпадать с реально звонящим посетителем).

Черный список IP-адресов - для посетителей с указанных IP адресов подмена номеров на сайте работать не будет. Можно указать до 100 IP адресов, по одному адресу в каждой строке.

Css класс - по-умолчанию трекер будет производить подмену номера в элементе сайта, которому присвоен класс zphone. Например:

<div class=”zphone”>74951270777</div>

Если Вы желаете использовать свой css класс, укажите его в данном поле. Можно указать несколько css классов через пробел. В этом случае подмена номера будет производиться в элементах сайта, которые содержат все указанные классы.

Если Вы желаете использовать свой css класс, укажите его в данном поле. Можно указать несколько css классов через пробел. В этом случае подмена номера будет производиться в элементах сайта, которые содержат все указанные классы. Динамический номер по умолчанию - номер, который будет отображаться для динамических источников, в случаях, когда все динамические номера заняты и в самом источнике не указан номер по умолчанию.

Основной домен для cookie - если Вы используете трекер на нескольких поддоменах, по умолчанию на каждом из них будут созданы свои уникальные cookie файлы, т.е. в рамках каждого поддомена процесс определения источника и подмены номера будет производиться заново. Чтобы использовать общие cookie файлы для всех поддоменов, введите в данном поле основной домен.

Рабочие часы - используются для определения времени поступления звонка (в рабочее или нерабочее время). Вы можете перенести рабочие часы из уже настроенного голосового меню АТС. Для этого выберите нужное меню и нажмите кнопку “Установить”.

После ввода всех настроек нажмите кнопку “Дальше”.

Настройка трекера. Шаг 2 Виртуальные номера

В данном разделе Вы можете увидеть, какие номера уже задействованы как статические, а какие находятся в динамическом пуле.

Вы можете добавить новые номера к трекеру или удалить номера из динамического пула. Для удаления статических номеров необходимо сначала удалить источник с этим номером (см. дальше).

Также здесь Вы можете рассчитать рекомендуемое количество виртуальных номеров для коллтрекинга на Вашем сайте.

Сколько номеров нужно?

Для статического коллтрекинга каждому статическому источнику необходимо выделить отдельный виртуальный номер, т.е. количество номеров равно количеству отслеживаемых статических источников.

При использовании динамического коллтрекинга каждому посетителю сайта необходимо выделить уникальный номер телефона (благодаря тому, что динамический номер одновременно отображается только у одного посетителя сайта, можно получить точный ClientID звонящего клиента):

в случае, если трафик посетителей на Вашем сайте равномерен в течение суток (примерно одинаковое количество человек находится на сайте в любое время суток), рекомендуемое количество виртуальных номеров Вы можете рассчитать по формуле (количество посетителей за последние 72 часа)/3/100+1;

если же трафик не равномерен, рекомендуем учесть максимальное количество одновременных посетителей на сайте в пиковые периоды и подключить столько же номеров.

Если Вы впервые добавляете трекер, пропустите этот шаг и нажмите кнопку “Дальше”.

Настройка трекера. Шаг 3 Каналы и источники

Данный шаг рассмотрим подробнее. В нем Вам необходимо указать источники рекламы, эффективность которых вы желаете отслеживать (для посетителей из этих источников будет срабатывать подмена номера на сайте). Существует несколько основных видов источников рекламы:

Органическая выдача - переход на Ваш сайт из поисковых систем Google, Yandex и др.

Переход с другого сайта - переход на Ваш сайт с другого сайта в интернете, не являющегося поисковой системой (например, переходы с сайта партнера, на котором размещен Ваш баннер или объявление).

Внешний (offline) источник - offline реклама, например, в печатной продукции, на телевидении и др.

UTM - отслеживание конкретных UTM меток, например, в контекстной рекламе, в Email рассылках, объявлениях и др.

Также Вы можете отслеживать:

Прямой заход - переходы на Ваш сайт из закладок или по прямой ссылке.

По стране - отслеживание переходов на Ваш сайт из конкретных стран/городов (например, для подстановки трекером номера той страны, из которой пришел посетитель).

В зависимости от того, где Вы размещали рекламу, у Вас может быть несколько источников одного и того же вида, например, несколько offline источников или несколько UTM меток. Для удобного анализа их общей эффективности, Вы можете сгруппировать их в каналы рекламы. То есть канал рекламы - это набор источников, похожих между собой.

Наиболее удобным будет создание отдельного канала для каждого из описанных видов источников.

Нажмите кнопку “Добавить канал”, придумайте ему имя и сохраните его, затем в созданном канале нажмите кнопку “Добавить источник”.

У каждого из перечисленных выше видов источников есть свои индивидуальные настройки. Рассмотрим их:

Органическая выдача

Органическая выдача - поисковая система, переходы и звонки из которой Вы желаете отслеживать или выберите “Все” для отслеживания переходов и звонков из любых поисковых систем.

Переход с другого сайта

Имя домена - адрес сайта, переходы и звонки с которого Вы желаете отслеживать.

UTM

Тип UTM utm_source - рекламная система, например: Яндекс Директ, Bing Ads, Google Adwords (Пример: utm_source=yandex-direct, utm_source=bing, utm_source=google). utm_medium - тип трафика, например cpc, cpm, email рассылка (Пример: utm_medium=cpc, utm_medium=cpm, utm_medium=email). utm_campaign - рекламная кампания, например: Велосипеды,Скейты (Пример: utm_campaign= bicycle, utm_campaign=skate_board). utm_content – определяет разные версии рекламы,к примеру две разные ссылки в одном рекламном письме. (Пример: utm_content=join_us_link или utm_content=see_all_items_button).

Имя UTM - значение UTM метки, настроенное в контекстной рекламе, рассылке и т.д. (можно указать несколько значений через запятую).

По стране

Страна - выберите страну, переходы и звонки из которой Вы желаете отслеживать.

Внешний (offline) источник

Имя - название источника, в котором Вы размещали рекламу.

Остальные настройки во всех источниках одинаковые:

Бюджет - количество средств, затрачиваемых на источник рекламы в месяц (для определения стоимости конверсии в статистике трекера).

Трекинг - выбор динамического или статического коллтрекинга.

Номер по умолчанию - этот номер будет отображаться при статическом типе источника, а также в случаях, когда все динамические номера заняты, при динамическом типе источника. Если на первом шаге настроек установить динамический номер по умолчанию, то в самом источнике номер по умолчанию можно не задавать. Таким образом можно создать любое количество источников. Обратите внимание, если на Ваш сайт одновременно зайдет больше посетителей, чем динамических номеров в трекере и при этом источникам не будут заданы номера по умолчанию, то ClientID звонящего может быть определен неверено, т.к. посетители из всех источников, которым не хватило номеров, будут видеть общий номер по умолчанию.

Сортировка - при определении источника посетителя, источники будут проверяться в порядке указанном в этом поле, от меньшего к большему.

Активность - включен/выключен.

Канал - канал рекламы, к которому относится текущий источник.

Источник по умолчанию - данный источник срабатывает для любых визитов. Вы можете его использовать, чтобы подмена номера работала для всех посетителей сайта независимо от источника. Если в трекере есть другие источники, то источнику по умолчанию нужно установить наибольшую сортировку.

Для работы коллтрекинга в нем должен быть создан хотя бы 1 источник.

Пример настройки нескольких каналов и источников:

Настройка трекера. Шаг 4 Установка трекера на сайт

Для установки трекера на сайт, скопируйте его код из 4-го шага и разместите его в теге head на всех страницах Вашего сайта.

<head> <script>window._zCtOptions ={"id":"240e75faa1ad774fff6d3e26d3902225"};</script> <script async id="zd_ct_phone_script" src="https://my.zadarma.com/js/ct_phone.js"></script> </head>

Добавьте css класс "zphone" для всех тегов, которые содержат номер телефона для замены (или свой класс, если изменяли его на 1-м шаге). Например:

<div class="zphone">74951270777</div>

Чтобы номер на сайте был кликабельным, класс zphone нужно присвоить ссылке (тегу ).

Например:

<a href=”74951270777” class=”zphone”>74951270777</a>

Настройка трекера завершена.

Для того, чтобы принимать звонки вам нужно подключить программу на компьютер, приложение на телефон или IP-телефон. Инструкции по настройке вы можете найти в этом разделе.

Для коллтрекинга рекомендуем использовать бесплатную облачную АТС Zadarma, она поможет грамотно распределить звонки между вашими сотрудниками и использовать дополнительные бесплатные функции, например, запись разговоров или интеграцию с популярными CRM-системами. Инструкцию по первичной настройке АТС Zadarma вы сможете найти здесь.

Также Вы можете получать информацию о звонках на номера, подключенные к коллтрекингу и ClientID звонящих абонентов с помощью webhook уведомлений CALL_TRACKING. Описание уведомлений и другие возможности API доступны здесь.